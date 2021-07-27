【旅遊經 編輯部報導】

日本高知縣擁有豐沛的大自然及渾厚的歷史底蘊，並且擁有高達 84% 全日本佔地最廣面積的森林、無數條清流以及浩瀚太平洋風光。除了遊覽風景名勝外，踏上高知縣的土地，用五感感受高知的大自然，也成為疫情後旅遊型態首選。高知擁有獨一無二的五大旅遊體驗，不論是在日本第一森林縣玩森林冒險、還是在最後的清流體驗高空飛索、奇蹟的清流滑透明獨木舟或是四國最大水壩湖獨木舟、室戶世界地質公園內的海上立槳等。

※.Forest Adventure 冒險之森 高知──

來自法國的森林遊樂品牌「Forest Adventure 冒險之森」在日本有數十個據點， 最新據點於2021年3月選在日本第一森林縣開張。「Forest Adventure 冒險之森 高知」位於四萬十川源頭及海拔 1400 公尺的四國喀斯特森林內，運用在地高聳入天的森林環境打造的體驗內容集各種森林冒險體驗於大全，可謂森林體驗真髓！擁有日本數一數二高度、高安全性適合大人小孩體驗的樹蔭路線及長達300公尺高空滑索、泰山盪鞦韆等多樣考驗體力、耐力與膽量的叢林冒險，遊客的笑聲、驚呼聲此起彼落迴盪林間、也讓蒼翠茂盛的森林熱鬧起來。遊戲設計適合大人小孩遊玩，快來高知縣這深邃廣大的森林裡，衝破天際解放身心吧！

Forest Adventure 冒險之森 高知」，活動中即可以體現高知縣雄偉的森林（圖片：高知縣國際觀光課提供）

順著高空滑索飛越叢林同時，也能FUN鬆「森」呼洗滌身心靈 （圖片：高知縣國際觀光課提供）

Forest Adventure 冒險之森 高知地址：高知県高岡郡津野町芳生野乙5422番地

※.四萬十川空中飛索（道之站四萬十十和）──

連續2年獲選日本優良水質河川、日本秘境100選之一，有「日本最後的清流」美名的四萬十川，長達196公里，有群山連綿起伏、澄澈如鏡面的河川風光。在受過專門培訓的工作人員負責指導下，遊客可透過2020年6月開幕「四萬十川空中飛索」翱翔在四萬十川上空，一次看遍清澈溪流的山河景色，開幕至今已吸引上萬人體驗，成為振興當地觀光的重要推手之一。位在四萬十川流域的道路休息站都可購買四萬十川特產，而遊客別錯過當地最知名的茶葉與栗子。

四萬十川空中飛索能讓兩人同時體驗滑行，而且目前最高齡的體驗者為90歲。（圖片：高知縣國際觀光課提供）

四萬十川空中飛索（道之站四萬十十和）地址：高知県高岡郡四万十町十和川口62-9

※.仁淀川透明獨木舟──

連續3年獲選日本優良水質河川的「仁淀川」全長 124 公里，因河水受陽光照射時呈現耀眼迷幻的寶石藍，當地稱「仁淀藍」。仁淀川戶外活動中心的透明獨木舟體驗，讓旅客得以更貼近仁淀川清澈見底的河水。透明獨木舟在清澈的藍綠色水面畫出一圈一圈的漣漪，請放下相機專注享受獨木舟體驗，仁淀川戶外活動中心提供空拍服務，猶如化身為廣告影片主角。但提醒遊客，相關空拍機服務得事先確認！

仁淀藍清透的水色，登上獨木舟如在天空漂浮的輕盈感。（圖片：高知縣國際觀光課提供）

仁淀川透明獨木舟地址：高知県吾川郡仁淀川町長屋６番地

※.湖之站 早明浦Lake Town SUP立槳體驗──

高知縣嶺北地區土佐町的「早明浦水壩」是四國最大水壩，名列日本水壩百選，因水壩建設而生的人工湖「早明浦湖」，面積寬廣、湖泊優美，景色壯麗、山巒翠綠，發展出有利的觀光條件。結合自然體驗與住宿的複合型設施「湖之站 早明浦Lake Town」於2020年開幕，當中的「早明浦獨木舟中心」以獨木舟體驗、SUP立槳體驗、自行車三種休閒育樂主軸，讓遊客享受早明浦湖的美景、清新空氣。「早明浦莊湖畔飯店」供應土佐褐毛牛牛排、當地食材製成的飲品和甜點給遊客選擇，補給身心能量。

「湖之站 早明浦Lake Town」盥洗設施齊全，即使結束獨木舟、SUP立槳體驗後一身濕，也能梳洗，立即恢復舒爽。 （圖片：高知縣國際觀光課提供）

湖之站 早明浦Lake Town地址：高知県土佐郡土佐町田井146-1

※. GEO-SUP 海上立槳體驗──

室戶市全區為聯合國教科文組織認證的世界地質公園，室戶地質公園內遍佈各種奇岩巨石以及各種亞熱帶植物，不僅能窺見千萬年前深海海底樣貌，更能感受地球板塊的能量。遊覽室戶地質公園不只可用眼睛欣賞，也可透過戶外體驗用身體感受。GEO-SUP提供海上立槳，立槳瑜伽、浮淺等多元體驗，感受大地的脈動和太平洋的波濤，甚至可以帶上你的寵物在蔚藍的大海中享受立槳的樂趣。

在室戶世界地質公園體驗大自然的魅力 （圖片：高知縣國際觀光課提供）

Geo-SUP 立槳活動變化多，可做立槳瑜伽、浮淺，甚至帶寵物同遊等多元玩法。（圖片：高知縣國際觀光課提供）

GEO-SUP 海上立槳體驗地址：高知縣安芸郡東洋町甲浦708-1 8

夏日炎炎心動玩水、遊樂嗎？不妨待疫情結束後至高知縣上山下海，體驗各種不同的戶外體驗！相關高知縣的一手資訊，可請至VISIT KOCHI JAPAN網站查詢！

圖片：高知縣國際觀光課提供