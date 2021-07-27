近日，《深圳經濟特區企業國有資產監督管理條例（草案）》公開徵求意見，出現諸多創新突破，例如探索建立市場化的薪酬分配和長效激勵約束機制，現職黨政幹部可以按規定在國有企業兼職；選聘優秀企業家可突破年齡國籍等條件，還提出國企負責人容錯免責機制，為國資國企立法提供先行示範。

該《條例》大膽探索建立與企業市場地位和業績貢獻相匹配、與考核結果緊密掛鉤、增量業績決定增量激勵的薪酬分配和長效激勵約束機制。明確激勵約束可以採取增量利潤分享、股權激勵、戰略目標達成獎勵、專案跟投和風險抵押等方式實施。對人才資本、技術要素等貢獻占比較高的企業，推動實施管理層和核心骨幹持股。

建立優秀企業家任職條件特別規定和國有企業負責人容錯機制。明確對透過市場化方式選聘的優秀企業家，根據規定的程序可以突破年齡、國籍、資歷、級別、任期等任職資格條件。國有企業負責人推動改革創新工作未達到預期效果或者存在失誤的，可以按照程序予以免責或者從輕、減輕處理。

《條例》還規定，國資機構工作人員經批准，可以以股東代表身份兼任國有企業董事、監事，但不得獲取薪酬、獎金、津貼等額外利益，也不得利用其公職身份為所兼職企業謀取不正當利益。

此次立法還創新混合所有制改革和國有資本運作，提出國有企業可以採取引進戰略投資者、併購重組、上市及再融資、出資新設、管理層和核心骨幹持股等方式進行混合所有制改革，可以將部分國有資本轉化為優先股，在少數特定領域可以建立國家特殊管理股制度。