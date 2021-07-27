新冠肺炎本土疫情持續降溫，台南市配合疫情警戒調降至二級，開放餐飲內用，已經慘淡經營2個多月的玉井老街冰店，有間冰舖2店面先開放1間，玉井農會熱情小子冰館27日也重新開放內用，昨天已經有遊客去詢問是否可以內用。

玉井農會表示，冰館內用餐桌透明隔板5月底就已經做好了，無奈遇上疫情趨嚴禁止內用，一直未派上用場，今日終於重新開放內用，可容納43名顧客同時內用，但禁止併桌與共食。為了吸引外地與本地遊客，除了芒果冰，農會平日也推出紅豆冰系列，假日增加綜合水果冰；飯、麵等熱食也有提供。

有兩家分店的有間冰舖老闆簡瑞男說，先開放其中1間環境較適合的分店內用，位於路口分店怕排隊遊客多有群聚疑慮，只限外帶。玉天冰舖老闆陳忠志則說，因為製作隔板工廠工人沒空，他只好自己買了一堆中空板要自行DIY隔板，預計28號開放內用。

不過也有冰店還在觀望中，阿月冰店莊老闆表示，目前尚不開放內用，因為黑數太多，承擔不起風險，而且很多人習慣合吃一碗冰，加了隔板怎麼吃？玉井老街冰舖老闆徐明鉅則直言，內用還要做隔板太麻煩，還是先以外賣及代工為主。