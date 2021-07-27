瑞昱(2379)法說釋出正向預估，5外資針對瑞昱出具最新研究報告，均看好因為產能有限下，瑞昱將著重在產品組合，將帶動ASP，有利於毛利率維持在逾50%，多家外資均調升瑞昱目標價，其中以美系外資769元最高。

美系外資表示，瑞昱預估2022年大部分時間將持續供應鏈短缺，大多數主要產品線訂單需求超出供應量，瑞昱的長線動能主要來自WiFi、乙太網路、藍牙以及物聯網等，且因為供應量不足，故瑞昱在訂價能力上可維持住，在此背景下，瑞昱專注於高毛利率產品，瑞昱的毛利率落在48%~52%將成為新常態，預估瑞昱2022年持續樂觀，2022年營收、獲利將分別成長11%、19%，將瑞昱目標價由600元調升到660元、評等維持加碼。

另一家美系外資表示，瑞昱下半年在漲價帶動下，營收表現可望勝過上半年，在供應鏈緊張下，音頻編解碼器和乙太網交貨時間仍然很長，大部分的需求強勁將持續到第3季度。看好在產能有限下，瑞昱選擇更佳的產品組合，有利於ASP上漲，預計瑞昱第三季營收將持續成長，毛利率將維持在50%左右，將瑞昱目標價由606元調升到660元、評等維持加碼。

還有一家美系外資表示，瑞昱預計代工廠的供應限制仍然具有挑戰性，但這將有助於維持利潤率較高產品組合，帶動盈利能力，將瑞昱目標價由644元調升到769元、評等維持買進。

日系外資表示，瑞昱在WiFi、交換機、乙太網和藍牙產品線等需求持續強勁，但依舊受制供應鏈短缺，產品組合增強下有利於價格上漲，ASP隨之增長，預計瑞昱第三季營收季增上看6%，且繼第二季毛利率衝上金融海嘯以來新高、逾50%，下半年該趨勢可望維持住，將瑞昱目標價由550元調升到620元、評等優於大盤。

另一家日系外資表示，瑞昱下半年因成本上升，售價將進一步提高，有助於瑞昱下半年營收更勝上半年，毛利率也將維持在50%左右高峰，調升瑞昱2021年、2022年每股收益提高16.1%、31.7%，目將目標價由590元調升到660元、評等維持買進。