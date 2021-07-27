SEMI（國際半導體產業協會）今(27)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年6月北美半導體設備製造商出貨金額為36.7億美元，連續第6個月創新高，較2021年5月的35.9億美元相比提升2.3%，相較於2020年同期23.2億美元則上升了58.4%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備製造商出貨金額在2021年上半年呈現非凡的增長。隨著創新科技與規模數位化所需的新技術對半導體的需求持續增長，半導體產業見證了各行業的結構性轉變，投入更高的資本支出就是標誌性的改變。

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額已連續6個月在30億美元之上，且連續6個月創新高。台積電(2330)已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年再創新高的推手之一。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出自原訂的250億至280億美元，調高至300億美元，也較去年大增約74%。台積電並預計，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。