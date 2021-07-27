爆出債務風波的中國恒大27日公告，考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。中國恒大27日股價持續大跌，現跌9.84％報6.05港元，且一度跌破6港元關口創2017年3月以來的低點。

此外，標普26日報告稱，恒大因為融資通道收緊，其減債能力恐遭到約束，需要更激進的價格促銷來補充流動性，但如此其盈利能力將嚴重下降，故將中國恒大與其子公司恒大地產、天基控股的信用評等從B＋調降至B－。