中國恒大取消特別分紅 股價跌10％ 11:322021/07/27 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爆出債務風波的中國恒大27日公告，考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。中國恒大27日股價持續大跌，現跌9.84％報6.05港元，且一度跌破6港元關口創2017年3月以來的低點。 此外，標普26日報告稱，恒大因為融資通道收緊，其減債能力恐遭到約束，需要更激進的價格促銷來補充流動性，但如此其盈利能力將嚴重下降，故將中國恒大與其子公司恒大地產、天基控股的信用評等從B＋調降至B－。 《商情》產量下滑 帶動大馬棕櫚油漲近3％ 港股持續暴跌 早盤失守26000點 #恒大 #中國恒大 #特別 #分紅 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衝突表象下 中美務實尋求合作曙光 04:102021/07/27 產業財經 《國際金融》Prosus重挫 歐股高點回落 09:442021/07/27 財經 《港股》科網股走弱 恆指震盪劇烈 10:352021/07/27 財經 陸監管力度大 美要求中概股披露政府干預風險 11:122021/07/27 財經 龍華科大「i CARE 心教養青年育成」計畫 推展品格教育 14:202021/07/27 生活 《國際產業》航空觀光業旺季泡湯 白宮：不取消任何旅行限制 12:342021/07/27 財經 縱火燒死老闆一家3口 油漆工3次判死更二審大逆轉判無期 12:342021/07/27 社會 北京提2清單 籲白宮撤銷對官員制裁 引渡孟晚舟 04:102021/07/27 產業財經 大社論－改革的代價：香港金融風險持續擴大 04:102021/07/27 財經要聞 不懼美國施壓 大陸學者：北京會迅速反擊 04:102021/07/27 產業財經 送君走上繁花似錦的前程（下） 04:102021/07/27 藝文副刊 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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