台南市清根鮮魚湯業者說，開放內用第1天，生意「花花仔」。（洪榮志攝）

防疫警戒調降二級第1天，全台除雙北外均有條件開放餐廳內用。台南市知名的包成羊肉停業2個多月後，27日恢復營業，業者說，「生意跟以前差天跟地」；清根鮮魚湯業者也表示，「生意花花仔」；阿憨鹹粥更還在觀望，目前仍以外帶為主。

包成羊肉業者指出，因應二級警戒，該店原本外面有8桌，但現在不僅減為4桌，還保持1.5公尺的距離，並以外帶為主。儘管警戒降級，但很多店家的生意還是非常不好，大家還是會怕。但台南還是比較安全，如果真的會傳染的話，連你去菜市場買個東西，也一定都會中鏢，

至於降級第一天生意如何？業者表示，生意真的是差天跟地，料也只敢叫一點點，說真的本來不想要做，但因員工大家都要粥口，所以就來做。

業者強調，目前有很多店家做生意都是賠本的，實在很無奈，但大家每天都打手機來問說那一天要開？他們也休息2個多月了，因為消費者真的很熱情，希望降級後能逐漸恢復正常，要不然很多人要家破人亡，很多店家都關起來了，尤其是大型的，最可憐的就是我們這些基層的。

包成羊肉的常客也說，2個多月沒吃到羊肉了，今天能吃到很開心；這裡吃飯方便，因為已經吃習慣了，沒吃到會懷念。

清根鮮魚湯業者強調，今天開放內用後，生意「花花仔」，先前生意的確有影響，但如果桌子可以擺，生意就一定會愈來愈有希望。

阿憨鹹粥業者張森雄更表示，現在疫情還沒有很平穩，有沒有確診也不知道，雙北都沒有開放，也不知道客人是不是雙北來的，所以他打算先觀望看看，等疫情平穩一點再開放內用，這樣比較安全，現在還是以外帶為主。