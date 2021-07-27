三級疫情警戒線期間，全台居家時間比例攀升，許多消費者開始依賴線上購物與外送的方便性，帶動「PXGo!全聯線上購」業績高速成長，註冊會員數突破100萬。為歡慶PXGo!達成百萬會員里程碑目標，「PXGo!全聯線上購」特別規劃「百萬會員 感恩大回饋」活動，自7/30至8/8共10天期間祭出5大優惠。

「PXGo!全聯線上購」指出，自5月中開始升級三級警戒，許多消費者加強防疫同時，也開始了自煮自食的新宅居生活，網路下單的外送、宅配到府的無接觸服務成為首選，帶動PXGo!於6月期間新增會員破10萬人，創下今年單月新高，其中在當月消費的新會員更超過半數使用生鮮雜貨外送的「小時達」服務，同時帶動交易筆數成長60%、回購率超過7成，而「小時達」業績佔比也達五成以上，顯見「小時達」深受消費者肯定與喜愛。

自7/30至8/8共10天期間，PXGo!特別規劃「百萬會員 感恩大回饋」活動，並祭出5大優惠好康。活動一：滿百送百，滿千再送百！全站消費單筆滿100元送100福利點（不累贈），滿1000元以上再加碼送總價值100元的小時達折價券（50元面額兩張）；活動二：新會員首購迎新禮！活動期間於PXGo!註冊成為新會員、完成首筆訂單，不限金額即可獲得100福利點回饋；活動三：這一單免費！全站消費不限金額，天天抽10名PXGo!幫你買單（回饋與訂單金額等值之福利點數，單筆最高回饋上限1萬點）；活動四：OFF COFFEE美式咖啡100杯只要1000元，每杯最低只要10元，冰熱同享，數量有限，要搶要快；活動五：指定日期祭出話題爆款商品限時下殺，分批取貨同品項第2件半價，等於每件百元有找。

「PXGo!全聯線上購」表示，PXGo!自2019年11月上線，結合「全台最大冰箱」概念，強調可提供消費者所需的「分批取貨」服務，不論乾貨、生活用品或冷凍生鮮、現煮咖啡等商品，不僅享有一次購買多件的優惠價，還可以第一時間線上轉贈親朋好友，除了滿足婆媽們愛囤貨習慣，也可藉由門市管理效期與保存，分批取得鮮度最佳的商品。而分批取貨最熱銷商品為OFF COFFEE，目前PXGo!累積銷售已破500萬杯，為回饋會員，本次百萬會員慶特別推出OFF COFFEE美式咖啡每杯最低只要10元的優惠，冰、熱各限量1000組，分批取貨沒有領取效期，還可以無接觸、線上轉贈親朋好友，防疫期間能遠端傳遞溫暖。