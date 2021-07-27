台北市政府研究4753位確診個案，發現60至69歲這個年齡層有最多確診者，顯示新冠病毒專攻年長者。對此，台大前感染科醫師林氏璧認為，這是錯誤解讀，因為病毒會攻擊所有年齡層，主要是看病毒入侵到哪個年齡層，該年齡層的確診案例就會增加，而病毒最早進入台灣社區是在萬華阿公店與獅子會會長，皆是年齡偏大的族群。不過，新冠染疫致死率的確會隨年齡增加而上升，因此他也再度呼籲長者打疫苗。

林氏璧今在臉書發文分享，台北市政府針對5月2日至7月23日期間4753例確診個案進行研究，分析結果發現60至69歲這個年齡層有最多確診者，佔了22％，且50歲以上的確診者佔60%，「表示這個疾病專門攻擊年長者」。

林氏璧認為，專攻年長者的這個描述會引人誤會，就像現在有人會拿著英國、以色列的資料說，印度Delta變異株專門攻擊年輕人一樣。他認為這些都是錯誤解讀，新冠病毒會攻擊每個年齡層，讓每個年齡的人都染病，但主要是看病毒入侵到哪個年齡層，該年齡層的案例就會上升。

林氏璧指出，最早新冠病毒進台灣社區是在萬華阿公店還有獅子王，都是年齡偏大的族群。後來也到了不同的族群，加上現在台北老人的疫苗覆蓋率已經提升，因此近日年輕人染疫的比例就變高了。

林氏璧也說，當然台北市長柯文哲的解讀也正確，新冠致死率隨年齡增加而增高，70歲以上確診致死率高達22.35%；60至69歲致死率也高達7.37％，老人家在擔心疫苗副作用的同時，也不能忽略一旦染疫後的高風險，因此打疫苗還是利大於弊，特別是對年長者而言。

林氏璧轉述柯文哲對確診者症狀的分析，指出有44.7%患者完全沒症狀，雖讓人感到意外，但也解釋了為何這個疾病這麼難纏，一直潛伏在社區裡抓不出來。

林氏璧認為，無症狀感染者的比例這麼高，代表我們很努力揪出確診者，這點讓他相當滿意，因為除了在特殊情境（比方說船艦上）或研究之外，其他國家確診的無症狀比例很少這麼高的，而新北市在6月6日還報過更高的數字，無症狀感染比例佔66%。