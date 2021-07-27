律賓舉重選手Hidilyn Diaz昨（26日）在奧運女子55公斤組獲得金牌，是菲律賓史上第一面金牌，賽後Diaz受訪時表示，自己現在最想要就是大吃特吃，特別想吃起司蛋糕和珍珠奶茶，聽到Diaz想喝珍奶，引起綠委管碧玲的好奇心，因為珍奶是台灣食物，怎菲律賓選手會想喝？深究其因，才知道原來Diaz在疫情前曾來高雄受訓，也因此和台灣美食結下不解之緣。

管碧玲今（27日）在臉書發文稱，今年的東京奧運，故事好多啊！菲律賓舉重選手Hidilyn Diaz在女子55公斤組獲得金牌，這是菲律賓史上第一面奧運金牌，賽後Diaz受訪時說，「YES!! 我今晚要大吃特吃」、「我一直犧牲我的口腹之慾。」Diaz計畫要吃起司蛋糕跟珍珠奶茶。

聽到Diaz想喝珍珠奶茶？管碧玲好奇直言，珍珠奶茶是台灣口味，怎麼菲律賓選手會想喝？這是怎麼回事呢？管碧玲透露這背後有一段故事，原來，Diaz在賽前，有到高雄鼓山高中訓練。

高雄市鼓山高中校長莊福泰也在臉書發文恭賀Diaz為菲律賓拿下舉重金牌，並指出Diaz在疫情前來到鼓山高中進行訓練，菲律賓派了一個教練、一個護理師和一個體能訓練師，莊福泰感嘆表示，「金牌養成不是隨便的。」許多網友也在其po文底下留言，「剛看到新聞還有點懷疑自己記錯，謝謝校長發文，原來就是她」、「而且還是菲律賓有史以來第一個金牌！意義重大」、「恭喜海蒂恭喜菲律賓。」