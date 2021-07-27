針對英國航母伊麗莎白女王號即將開往南海巡弋，中國南海研究院院長吳士存直言，對英國航母進入南沙群島大陸控制島礁12浬海域和西沙群島領海的「越線」行為，中國必須做出令其付出代價的反制，才足以阻止其他國家步其後塵、效仿英國重複上演此類挑釁性行動。

吳士存今在大陸《環球時報》撰文稱，如果英國海軍此次進入南海爭議水域，那將是英國軍艦繼2018年8月31日「海神之子」號船塢運輸艦擅自非法進入中國西沙群島領海之後，第二次在南海公開挑釁中國的權利和主張。

吳士存認為，英國的「南海新政」蓄謀已久，此行並非簡單的所謂「依據國際法穿越南海水域」，而是帶有多重目的。首先是以穿越所謂南海「爭議海域」的方式向美國遞交「投名狀」。從地緣政治的視角看，脫離歐盟的英國需要抱緊美國的大腿以避免陷入「外交孤立」，並同時搭上美國的「印太戰略」便車重回世界舞臺。

吳士存還稱，英國高調派遣伊麗莎白女王號航母戰鬥群駛向南海，只是為其將海上力量投送到亞太地區投石問路，在重溫殖民舊夢的同時挑戰中國的南海權利和主張。

對於英國做法，吳士存直言，從英國航母來南海選擇的時間節點、官方釋放的資訊和活動課目來看，其針對中國的意圖明顯；在美國和荷蘭軍艦的護航下高調開進南海，其意圖簡直就是「司馬昭之心，路人皆知」。

吳士存強調，作為南海諸島的真正主人和南海最大的沿岸國，中國對英國航母依據國際法在南海享有的航行自由應予尊重。如果英國航母進入南沙群島大陸控制島礁12浬海域和西沙群島領海的「越線」行為，中國必須做出令其付出代價的反制，才足以阻止其他國家步其後塵、效仿英國重複上演此類挑釁性行動。在這方面，俄羅斯前不久對英國皇家海軍「捍衛者」號驅逐艦在克裡米亞附近海域侵犯俄邊境進行武力警告驅離的做法可資借鑒。

吳士存還認為，中國還需要防止美英（甚至包括日本、法國、澳大利亞等）軍事上相互勾連在南海形成一股長期存在的勢力，對英國參與在菲律賓海舉行的多國軍事演習可能出現針對中國的演練課目也應有所防範。