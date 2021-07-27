余天的二女兒余苑綺去年二度抗癌成功，今年初復出之際竟發現肺部與淋巴結又有新腫瘤，上周她進醫院前，透露會「連肝一起開」。昨(26日)她住院開刀，歷經17小時後手術終於完成，母親李亞萍不捨透露女兒直到凌晨12時才從手術室裡出來，因為太辛苦，余苑綺忍不住難過痛哭，還夢到自己死掉，讓李亞萍相當心疼。

余苑綺7年前確診罹患直腸癌，經過化療後一度好轉，但2年前她生完第2胎時又復發，去年原以為抗癌成功，今年初又有壞消息，肺部出現陰影，淋巴結、肝也出現腫瘤。但余苑綺始終樂觀面對，她原訂8月要住院開刀，上周透露為了早點返家，手術訂在本月26日，直言希望可以快快出院，不然會太想兩個小孩。

歷經17小時，余苑綺手術總算平安完成。（圖／中時資料照片）

據《三立新聞網》報導，李亞萍透露手術進行後，醫生才發現余苑綺淋巴結上不只有一個2公分腫瘤，其實是有3顆腫瘤，加上肝動過刀出現沾黏狀況，讓手術變得有些困難，再加上要等全身麻醉消退，手術歷時17小時，直到凌晨，余苑綺才跟媽媽李亞萍報平安，過程中更因想孩子難過淚崩。

李亞萍進一步表示，女兒本來就很害怕醫院，這次動刀部位比較多，勢必要住院比較久，對愛女來說真的是煎熬，又由於疫情只能一人陪病，李亞萍只能打電話替女兒集氣加油，讓女婿負責幫忙照顧女兒。而余苑綺先前表示因為化療食慾不振，為了動手術只能逼自己正常吃三餐，儲備體力，近來她除了休養治病，也常接業配貼補家用，坦言醫藥費的壓力雖然不大，還是還擔心小孩未來的花費，「感覺把我女兒以後的補習費花完了」。