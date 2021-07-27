高雄市三民一分局前（25日）獲報有女子在旅館內賣淫，立即動員前往查察，果然當場逮獲一名27歲男子與50歲陳姓應召女性交易，警方發現，該位半百美魔女身材姣好，與實際年齡差距頗大，為了取悅男客女還特地穿上女僕裝，兩人共洗鴛鴦浴，男客得知與大自己一倍的應召女連結後毫不在意，還表示物超所值，全案依違反社會秩序維護法偵辦裁罰。

50歲美魔女扮女僕，小一半男客約她洗鴛鴦浴後「連結」，被逮仍大呼值得。(民眾提供)

50歲美魔女扮女僕，小一半男客約她洗鴛鴦浴後「連結」，被逮仍大呼值得。(民眾提供)

警方調查，該位美魔女平時在網路上攬客，25日2人在網路上談好以一次2000元價碼後，陳女還答應要以女僕打扮加碼服務，並相約到旅館性交易。

全國三級警戒即將於7月27日降級，但目前仍禁止養生館等按摩場所營業，本分局長明所員警於三民區某旅館內查獲50歲之陳姓女子與27歲的邱姓男子涉嫌性交易，全案依社會秩序維護法偵辦裁罰。

三民一分局長明所於7月25日16時，接獲情資轄內某旅館內有人從事性交易，經員警現場埋伏蒐證，當場查獲陳、邱2人涉嫌從事性交易，現場並發現女僕裝1套，追查下發現2人是在網路上認識，相約到飯店性交易，警方先將2人帶至醫院進行PCR檢測後，全案依違反社會秩序維護法偵辦裁罰。

警方局呼籲，雖然全國防疫三級警戒即將降級，但仍不可掉以輕心，為落實防堵疫情，警方會持續針對轄內旅宿業及出租套房等可能從事性交易之場所加強查緝，避免色情交易成為疫情散播途徑。