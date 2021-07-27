根據統計，過去3年台股波段跌幅大於5%時，高價股由谷底回復高點天數相對較短。例如去年3月新冠疫情初爆發，台股大跌24.4%，台灣加權指數耗時54天回到起跌點，特選小資高價30指數僅花了42天；或是2019年6月中美貿易開戰，台股波段跌幅達7.2%，台灣加權指數32天後回到起跌點，特選小資高價30指數僅花費16天。

據統計，今年以來零股交易前十大200元以上個股包括：台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)、聯詠(3034)、國巨(2327)、萬海(2615)、台達電(2308)等。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，該基金追蹤的特選小資高價30指數，其成分股的平均股價高逾700元，就台灣上市櫃股票的股價分布來說，等於買進排名前百分之一「PR99」的學霸優等生；這類的高價股通常為該產業霸主，舉例而言，成分股之一的台積電為晶圓代工龍頭、聯發科為IC設計龍頭、亞德客-KY(1590)為工具機龍頭，富邦媒(8454)為電商龍頭、儒鴻(1476)為紡織業龍頭等，換句話說，中信小資高價30 ETF雖然指數設計是追蹤高價股，但由於高價股的特殊競爭力，以及指數篩選時著重的ROE成長率，使出線的成分股多數為跨產業的龍頭代表。

特選小資高價30指數，其篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，其成分股若各買一張，交易金額將超過2000萬元，但在基金募集期間只要1萬5千元就能買進市場具競爭力的千金股、產業龍頭，既有助小資族掌握台股多頭動能，也兼具分散風險的功能。