全台疫情警戒今（27）日自三級降至二級，除雙北及宜蘭以外的餐飲業內用服務正式解禁。包括王品(2727)、瓦城(2729)、漢來美食(1268)、和億生活、饗賓餐旅等連鎖餐飲集團，均宣布已做好準備，將陸續恢復部分門市內用服務搶攻商機，後續營運動能可望逐步回升。

王品5月19日率先宣布門市暫停內用，僅提供外帶外送服務。歷時69天內用暫停衝擊，隨著各縣市陸續公布餐飲內用指引，集團宣布，全台除了雙北及宜蘭3縣市外的172家門市，將在今日恢復內用服務，雙北及宜蘭的110家門市仍照常提供外帶外送服務。

對此，王品提前於昨（26）日聘請專業消毒公司，針對172家將恢復內用服務的門市進行全面清消，所有街邊店因此全面停業1天，希望今日恢復內用後，提供消費者最安心的用餐環境。同時，亦已採購1萬份快篩試劑，免費提供給全體同仁居家快篩。

瓦城則表示，旗下6品牌除雙北及宜蘭以外門市，將依各分店所處商圈營運需求，逐步陸續開放首波40家分店內用服務，部分店點則以雲端店型態，專注提供外帶外送服務。首波開放內用門市名單及定位資訊，可詳見各品牌官網、粉絲專頁或致電各分店洽詢。

瓦城指出，此次就食材、環境、服務3大面向全面強化防疫措施，推出高於標準的6大安心保證，並首度推出個人型式套餐及多元精選菜色。集團持續穩健拓展多元銷售管道，未來亦將開發全心消費市場，預期在多重動能齊發下，可望挹注下半年營運動能回升。

漢來美食指出，旗下各品牌餐廳除台北市外門市將自今日起恢復內用營業，但自助餐廳「漢來海港」因供餐方式調整幅度較大，除敦化、天母店外的其他據點預計30日開放內用。集團易亦規畫「感謝卡」回饋方案，在降級初期讓回到餐廳用餐的客人享受優惠折扣。

饗賓餐旅集團則表示，旗下7大品牌除雙北地區分店外，自8月1日起恢復內用服務。為確保顧客與同仁安全與安心，將遵循政府防疫規範與指引，一切以安全防疫為優先，繼續以美味餐點及貼心服務，分享幸福美好的餐飲體驗。

代理經營「添好運」及「了凡」的和億生活集團，部分門市將於今日起恢復內用服務。執行長蘇嬉螢表示，為做好容流人數控制，內用服務一律採線上訂位，不接受現場訂位，現行外帶外送及自有電商平台「和億生活go」將持續提供服務。

同時，為因應遵循防疫規範指引，「添好運」部分門市推出7款星級個人獨享餐及「星級餐盒357訂閱制」，「和億生活go」則擴大並豐富產品線，開賣「吉品養生」及「安永鮮物」2大優質品牌商品，以搶食微解封商機、並增加營運動能。

蘇嬉螢指出，「和億生活go」近期異業合作均有不錯成效，將持續強化合作、繼續展開其他異業結盟。未來不排除朝優質綜合電商目標努力，使集團除了現有餐飲代理及自營商場外，亦能成功跨足電商、進入食品零售領域，期許未來能盡快達成IPO目標。