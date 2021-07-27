南亞(1303)今(27)日舉辦股東會，由董事長吳嘉昭主持，通過每股配發現金股利2.4元。吳嘉昭認為，面對複雜的國際情勢，維持穩定的成長與獲利，仍是最重要的目標，現階段除持續推動既定的四大經營方針，也將提升差異化及高值化產品比重，使獲利再成長，此外，今年也會有多項投資陸續完工投產，藉此貼近市場供給。

南亞109年度合併營業額為2733億580萬元、年減4.5%，合併稅前利益304億3774萬元、年成長14.1%，每股獲利3.24元。

吳嘉昭表示，去年在疫情、油價波動等大環境不利因素影響下，南亞全年累計營收減少，權益法投資收益等業外收入亦顯著減少，但本業營業利益逐季增加，於第4季達到高峰，在本業獲利挹注之下，全年合併稅前利益仍能逆勢成長。

展望110年，吳嘉昭表示，儘管全球仍受疫情影響，但隨著各國疫苗接種，經濟可望逐步復甦，需求回溫，國際原油與原物料價格上漲，且在5G應用與推動下，全球經濟前景較109年度樂觀。

吳嘉昭表示，面對複雜的國際情勢，維持穩定的成長與獲利，仍是最重要的目標，因此，南亞將把握科技創新應用、綠色環保與循環經濟發展的契機，現階段除持續推動既定的四大經營方針，也將提升差異化、高值化產品比重，使獲利再成長。

南亞四大營運方針指的是，加強市場拓展，提高市占率與產能利用率；強化研究開發能力，創造產品價值，使獲利再成長；導入AI人工智慧，推動循環經濟與製程優化，提升現有設備的效能，以最少的投資費用，創造最大的效益；善用所有的數位科技，加速數位優化，推動數位轉型。

因應市場需求、中美貿易關稅及高階材料在地化，吳嘉昭表示，後續將以台灣、大陸、美國、東南亞等地多元化生產佈局來貼近市場供應，除台灣的高值化銅箔、美國德州乙二醇新廠，及昆山ABF載板已於去年底至今年上半年陸續投產，年產值共可增加242億元；另外，進行中的亦有多項投資將陸續完工，包含台灣廠區的聚酯膜、離型膜、高階珠光紙、長纖工程塑膠粒，及ABF載板在錦興廠的製程改善，與樹林廠的ABF新廠擴建；大陸南通的鋁塑膜、建材膠布、惠州的玻纖布與銅箔基板及寧波的丙二酚等等，以上進行中的擴建案，預估會增加一年約335億元以上的產值。

另外，吳嘉昭也點出，涵蓋全球三成GDP與人口的「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」已於109年11月簽署，但台灣卻被排除在外，未來中日韓彼此之間降稅，可能對石化業影響最大，儘管短期間對台灣衝擊並不顯著，但長期仍有可能因區域性磁吸效應而受害。

南亞今日股東會也通過每股配發現金股利2.4元。