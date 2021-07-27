新北市政府27日召開道安會報，新北市社會局長張錦麗分析65歲以上長者交通事故時指出，今年上半年相較於去年，長者道路事故死亡人數雖減少，但受傷人數卻增加896人，上升0.1％，研判長者為防疫減少搭乘大眾運輸，其中以機車事故63％占比最高。新北市長侯友宜今上午指示要加強高齡者交通安全的宣導，一定要精進作為和教育，才能確保安全。

社會局長張錦麗表示，高齡者日常以機車與步行為主，其中主要事故原因為未注意車前狀況和任意穿越道路，以機車事故占63％最高，步行占25％次之，顯見未遵守交通規則為肇因大宗；另又因疫情期間，高齡者較少搭乘大眾運輸工具，以致上半年事故比例增加。

張錦麗表示，為了加強長輩的道路安全意識，社會局規畫一系列多元豐富的交通安全宣導課程，以實際案例貼近生活經驗來教育宣導，並依據新北市交通事故分析製作教案，採取體驗式和互動式參與，讓長輩能「看得懂、聽得進」，進而提高道路安全警覺。

張錦麗指出，上半年因疫情關係，許多社區路老師宣導活動和文康車到偏區宣導均暫停，下半年疫情穩定後，預計招募道安社區志工，如照顧據點人力和動健康種子教師及社區志工等，共同參與講習和道安宣導。

侯友宜裁示，高齡者道安不僅社會局要加強宣導，交通局要分析原因並提改善作為；教育局樂齡學習中心、民政局各區里辦、衛生局各衛生體系、新聞局要透過新媒體等多元管道、台北區監理所在高齡駕駛人也要加強宣導，以多元、密集、實際案例等，加強長輩的道安意識，降低事故，確保長輩道路安全。