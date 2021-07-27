逃生梯「假狗」超擬真，乍看以為是真的。（截自臉書《爆怨2公社》）

都市住宅空間寸土寸金，不少人會違規將家中物品堆放樓梯間、共同走廊，除妨礙住戶出入、影響公共安全及消防救災逃生，可能還會造成「心理影響」。一名社區清潔員上網抱怨，住戶在樓梯間擺放一隻超大又超真的「假狗」，害她每次突然看到時，都會嚇到差點閃尿，眾多網友看完照片也一致認同：以為是真狗！

「我真的很想問問社區的住戶…」，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出一張照片，並發文：「你們花錢買這種假狗回來不放家裡放安全梯到底是怎麼回事？」，照片中是一隻戴著耶誕帽的假狗被放在樓梯間，不過外型極度逼真，不仔細看真的會以為是活生生的汪汪。

原PO說前一個社區也有，但是是3隻小隻的連在一起的，樓梯間沒有窗戶，沒有開燈，在安全梯拖地時突然看見會閃尿。她抱怨「現在新的社區又來一個…還這麼大隻，剛上班的時候也是突如其來地差點閃尿…到現在看見還是會！」。更抱怨：「你們到底是多有錢？有錢到買了東西覺得膩了就拿去安全梯放，只為了不想佔自家空間嗎？」。

眾多網友看到照片紛紛回應：「還沒看到文以為是真狗XDD」、「嚇一跳，還以為是真的」、「我應該也會嚇到閃尿」。

還有人搞笑表示：「買安娜貝爾放他家樓梯轉角？」、「不錯了⋯我樓下的在樓梯放鱷魚，久久走一次樓梯都會被嚇到」、「附近有監視器嗎？沒有的話每天幫他移動一隔階梯，製造他想回家的假象」、「一：是防小偷二：花葬，在花盆裡。」。