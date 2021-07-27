台灣目前疫苗到貨量不足，為讓更多民眾可以盡快打到疫苗，民眾黨立法院黨團獲得支持者捐贈1萬支1cc的空針，轉贈給台東縣衛生局。民眾黨立委蔡壁如表示，目前衛福部配發的是3cc空針，若換成1cc的空針，針頭愈細就愈能精準，每瓶疫苗約可多提供2人接種，以利盡快落實至少一人先打一劑的目標。

蔡壁如指出，施打疫苗初期，她曾經建議，用1cc的空針取代衛福部配發的3cc空針，因為針頭愈細、就愈能精準，可以讓每一滴疫苗能更妥善的被利用，多出來的殘劑，多一個人施打，就能少一個重症的機率。

蔡壁如說，一瓶AZ疫苗約5.5毫升，用衛福部配發的3cc空針可以接種10劑，但如果換成1cc的空針，可以將疫苗的殘留劑量降至最低，給12個人接種。

民眾黨近期獲得海外支持者捐贈1萬支1cc的細空針，蔡壁如說，海外的好朋友看到衛福部配發3cc空針，主動表達願意1cc的空針，提高疫苗施打效率，讓有限的疫苗，可以提供更多人注射，打在民眾身上也比較不痛。

民眾黨團總召邱臣遠表示，目前國內疫苗施打率不足，即使疫情趨緩也不能鬆懈，感謝支持者捐贈細空針，希望可以發揮拋磚引玉，號召更多民眾民眾響應募集活動，以利疫苗施打更有效率，讓國人能盡早回歸正常生活。