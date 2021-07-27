無黨籍立委高金素梅今日（27）表示，7月份共停電了11次，包括2日晚上7點高雄三民停電、4日上午3點50分高雄左營停電、10日下午1點10分台北信義區大停電、20日新北市永和新生地跳電、23日晚上7點高雄鳳山區停電與新北市土城區跳電等，非核家園儼然已讓停電成為日常。對此，高金忍不住痛批，蔡政府明知不可而為之，這恐怕是另有所圖。

高金素梅今日在臉書發表文章《非核家園讓停電成為日常》，列出7月份台灣總停電次數：

7月2日，晚上7點高雄三民停電。

7月3日，上午8點及下午4點彰化伸港停電2次，嘉義大林鎮園區跳電，下午2點新北三重停電，傍晚5點高雄鼓山停電，深夜11點屏東恆春德和停電。

7月4日，上午3點50分，高雄左營停電。

7月5日，下午3點台北文山區停電。

7月6日，晚上8點台南楠南區停電。

7月8日，傍晚5點苗栗竹南停電。

7月10日，下午1點10分台北信義區大停電。

7月16日，上午8點彰化和美停電。

7月19日，新北市新店區跳電，高雄鳳山、鳥松、仁武跳電。

7月20日，新北市永和新生地跳電。

7月23日，晚上7點高雄鳳山區停電、新北市土城區跳電。

高金素梅引述彭蕙仙26日在《中時新聞網》刊登的評論，指非核家園的電力政策處處充滿不合理的現象，除了以更高的價格緊急採購天然氣，為了光電與風電，已經把台灣搞得面目全非，地不能耕種、池不能養魚、水不能灌溉，但電力還是上不來。「任何有點知識和良心的人，都知道這樣的電力政策是行不通的，但為什麼蔡政府就是非要這麼做不可？是笨嗎？應是另有所圖吧！」評論中這段話，更引發網路高度迴響。

網友紛紛在高金素梅臉書發文下留言：「說得真好！就是另有所圖！」「這個政府的頭，一切只為私利」、「全台都停電了，總統及官員們在的地區絕不會停的」、「跳電、停電對一般人可能影響不大，但是家中有需要使用維生設備的就不一樣了」、「分區停電讓人民無感，繼續騙！」「應該說，沒有停電，是『微整修』，不是買不到疫苗，是乞討比較快啦！」