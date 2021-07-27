台中市交通警察大隊大隊長陳松寅27日上午親上廣播以『暑假青少年交通安全』為主題接受專訪。青少年為尋求刺激及發洩，挺而利用道路從事危險駕車(競速、炫技等)，此行為不僅違法，更嚴重妨礙社會安寧及交通安全；台中市警局為防制青少年危險駕車，持續規劃路檢、取締專案勤務落實執行，希望青少年勿以身試法及嘗試非法活動。

陳松寅指出，台中市發生青少年駕駛機車競速、炫技地點主要為：一、太平區長龍路段（縣道136線，太平區往南投國姓鄉路段）。二、大肚山望高寮周邊道路（中台路、遊園路、華山路、華南路-藍色公路等路段）

他也強調，交通大隊針對此危險駕車防制及執法作為主要包括：「防制危險駕車專案勤務」、「環、警、監聯合稽查」、「一般勤務」。

陳松寅說，暑假期間許多學生三五成群結伴出遊，其中不乏有部分未成年的國高中生因為好奇、方便，而無照駕駛機車，甚至小客車，但又因駕駛經驗及相關交安觀念的不足而肇事，其中有16歲無照少年騎車載妹摔10米深橋下，無照少男脊椎「爆裂性骨折」恐終身癱瘓。還有14歲低收少女載21歲男網友夜遊，過彎自撞亡等悲劇。

他建議一定要有「速度管理」的交通觀念，且遵行「我看得見您，您看得見我，交通最安全」、「謹守安全空間-不作沒有絕對安全把握之交通行為」、「利他用路觀-不作妨礙他人安全與方便之交通行為」、「防衛兼顧的安全用路行為-不作事故的製造者，也不成為無辜的事故受害者」等4項交通教育守則。

根據統計去年暑期期間青少年無照駕駛取締980件，市警局每月都會規劃連續3日交通大執法，將影響行車安全與秩序之違規項目列入重點加強執法，在暑假期間，也會針對青少年無照駕駛等違規加強取締。

交通警察大隊強調「民眾安心、安全」，是警方執勤的目的，呼籲各位青少年朋友及家長，無照駕駛風險高，除了不熟悉交通安全規則外也缺乏防禦駕駛的觀念，常因此造成嚴重車禍及傷亡；勿酒後開車，注意自身安全，落實人本交通的概念，一同建構安全的交通環境，人人均能平安、健康快樂。