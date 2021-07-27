疫情期間很少職缺釋出，不少應屆畢業生面臨畢業即失業的窘境，國民黨立委蔣萬安建議政府應提供應屆畢業生「尋職津貼」，協助他們度過疫情難關，讓應屆畢業生能夠安心求職，順利就業。

蔣萬安指出，今年的疫情對就業市場的衝擊非常大，根據主計總處統計，6月份失業率高達4.8％，創下金融海嘯以來的新高，20至24歲的職場新鮮人更是高達13.41％，而7、8月大多數應屆畢業生陸續投入職場，失業情況可能更加困窘。

蔣萬安表示，先前行政院推出的紓困4.0計畫中，有針對成功找到工作的青年朋友，補貼每人3萬元的就業獎勵，但是疫情時間有很多企業、公司行號根本沒有職缺釋出，面對畢業後面臨短則數月，長則半年以上的求職待業時間，生活陷入困頓的應屆畢業生，誰能幫他們一把？

蔣萬安發現新北市就業服務處，就有針對第一次尋職的青年朋友，給予每月五千元，最高三個月一萬五千元的尋職津貼，減輕他們的負擔。立法院法制局的報告，也建議政府應提供應屆畢業生「尋職津貼」，協助他們度過疫情難關。

蔣萬安呼籲，應屆畢業生求職、就業因為疫情，真的非常辛苦，期盼政府幫忙推一把。他將建請勞動部研議「尋職津貼」發放之可行性，讓應屆畢業生能夠安心求職，順利就業。