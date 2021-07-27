法務部行政執行署新北分署將於8月3日舉辦不動產拍賣會，標的物中坐落於板橋舊火車站後站商圈的產後護理之家相當罕見。（新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署將於8月3日舉辦不動產拍賣會，標的物中坐落於板橋舊火車站後站商圈的產後護理之家相當罕見。（新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署將於8月3日舉辦不動產拍賣會，標的物中坐落於板橋舊火車站後站商圈的產後護理之家相當罕見，包含室內約356.28坪、陽台約21.16坪、18個平面車位及連同其他4筆相鄰的畸零土地一併第3次拍賣，底價2億6353萬元。

新北分署表示，拍賣標的物包括拍賣市場罕見的產後護理之家（坐月子中心）、公寓住宅及土地10餘筆，全部採通訊投標，現場投標無效。

產後護理之家位於板橋區中山路1段50巷22號3樓之建物，全棟地上6層、地下4層，該建物位於板橋舊火車站後站商圈，臨近捷運府中站，交通便利，極具商業價值。

室內約356.28坪，陽台約21.16坪，隔成18間套房，現經營產後護理之家，地下4樓約345.5坪，共有18個平面車位，地面編號不甚清晰，經實地勘察後，車位所在位址均已臻明確，於查封後出租給停車場業者經營使用，連同其他4筆相鄰的畸零土地一併第3次拍賣，底價合計2億6353萬元，拍定後3樓建物及18個平面車位均點交。

新北分署表示，義務人公司因滯納地價稅、房屋稅及勞工保險費而被移送執行，據負責人表示，受少子化影響，已慘淡經營一段時日，入不敷出，最終因無法正常繳納銀行貸款，而淪為法拍。

同日將第1次拍賣坐落在新莊區中正路新建巷16弄9之3號（即9號4樓）之建物（全棟地上5層）及其持分基地，室內約20.64坪，陽台約4.48坪，無公設，底價合計885萬元，拍定後點交。

此外，尚拍賣坐落板橋、樹林、中和、永和等區之土地各1筆；坐落鶯歌區之土地2筆及土城區之土地5筆。其中坐落板橋區光仁段59地號土地約3坪，為美麗華集團家族成員，亦為股票上市之美亞鋼管廠股份有限公司董座黃春發所有，由台北分署囑託新北分署執行。

8月3日當日下午2時許，新北分署政風人員將會同執行人員至郵局領取通訊投標書，自下午2點30分起，投入12樓拍賣室之標櫃，下午3時進行開標程序，進場觀看投開標民眾全程佩戴口罩，做好個人防疫措施，並配合新北分署簡訊實聯制登記。