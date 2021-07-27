台中市南屯區萬和宮媽祖廟今天起遵照防疫指引規定，開放信眾入廟拜拜。（萬和宮提供）

萬和宮董事長蕭清杰感謝信眾配合防措施，入廟拜拜。（萬和宮提供）

「媽祖婆我來向您請安了！」全國疫情調降為二級警戒，台中市南屯區萬和宮媽祖廟今天起遵照防疫指引規定，開放信眾入廟拜拜；因時隔兩個多月，獲准進入廟內參拜，信眾興奮的說：「好高興！」「感覺媽祖婆就在身邊！」歡喜心情寫在臉上，董事長蕭清杰感謝信眾們的全力配合。

蕭清杰說，7月23日行政院長蘇貞昌拍板，今天起將疫情警戒調降為二級，宗教場所可以遵照防疫指引，開放信眾進入廟內拜拜。萬和宮考慮鄉親信眾心靈寄託，遵從指揮中心防疫指引規定，維持實名制、量體溫、手部消毒以及單一參拜動線進出等防疫措施，今天起讓信眾入廟參拜。

蕭清杰還數度到廟裡看到信眾均能遵守防疫措施，感謝信眾的配合。部份信眾看到蕭董事長點頭致意，對於萬和宮適時開放，表示歡迎。87歲的張姓阿嬤說，兩個多月以來，每天只能在廟埕朝內拜拜，總覺得和媽祖婆有段距離、有些人與神間的距離，現在感覺踏實多了。

黃姓婦人指出，「好興奮！好高興！今天可向媽祖婆請安了，還可和媽祖說悄悄話！」入廟參拜可抒發內心的不安或情緒；在廟裡拜拜，感覺媽祖婆就在身邊，感受的氣氛就是不一樣。信眾們都期待，媽祖保佑讓疫情趕快大事小、小事化無，讓大家過著正常的生活。