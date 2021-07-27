萬華立委林昶佐日前多次聲稱，他向指揮中心爭取疫苗多分配到台北的疫情熱區，對此，環南市場自治會長林勝東今接受媒體人黃光芹專訪上怒嗆「看到鬼」，市府說要打疫苗，林昶佐才來割稻尾。

台北市環南市場7月爆41名確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市市長柯文哲等人皆到場視察，林昶佐當眾打斷柯發言，不料被林勝東一把搶去麥克風，當眾給林昶佐「洗臉」因而聲名大噪。

林勝東表示，當天搶了麥克風發生是因為，環南市場一直都有加強防疫，當時他為了防疫兩天沒睡，又在半夜被通知有41例確診，緊急要求攤商撤離，許多攤商晚上才進貨，有年紀大的攤商邊收邊哭「很可憐」。

林勝東直言，因此當天攤商為了配合政府都累壞了，又接到中央官員與北市府要到現場，大家一起討論解決問題，而委員一開口就是罵柯文哲，「要罵人也要看時間」。

林勝東今再痛批，林昶佐爭取疫苗？看到鬼喔，市府已經說要打疫苗，他是來割稻尾，萬華還有很多人在排隊等疫苗，該地屬於熱區，應要列為優先施打範圍，林也嘆，相較國外拜託人民打疫苗，台灣打疫苗卻像小偷。

但對於萬華人發起罷免林昶佐，林勝東強調，自己不會參與罷免活動，並喊話委員應多幫中央爭取疫苗，給中正萬華區居民施打，讓萬華區民眾有群體抵抗力，才能讓萬華經濟好起來，而這也是立委的權限。