美國經濟復甦強勁，帶動企業體質更加健全，使得近期高收益債違約率快速下降，即使近二周資金流出美高收益債以及全球高益債，但法人表示，由於高收益債利率相對佳，預期未來12個月的違約率可能會降至3％或更低，以及企業體質轉佳，法人續看好美元高收益債券市場後市

據富達投信統計，近周整體債市持續買超，高收益債券連續2周賣超，但單周流出金額不多只有0.5億美元；至於各區域高收益債券資金流向部份，美國高收益債連續2周賣超，單周流出1.4億美元。歐洲高收益債則連8周買超，單周流入860萬美元，亞洲高收益債連13周買超，單周流入1億美元。

就目前全球主要債券資產來看，根據資料統計，美元高收益債無論在殖利率或者今年來報酬率，相對優於其他類型債券。

瀚亞投資美國高收益基金研究團隊指出，受到新冠疫情影響，高收益債券市場於2020年淨降評金額，超過4000億美元。而進入2021年，高收益債券市場的升評金額已經超越降評，然而目前為止僅有1000億美元的淨升評金額，預計還有許多潛在的公司債將在未來12～18個月內調升信評，屆時將為市場注入一場強心劑。

此外，高收益債具存續期短特性，較不受利率彈升影響，路博邁表示，依照過去經驗，全球高收益債不論是在宣布縮減購債後或是於升息以及殖利率彈升期間，皆能締造亮眼報酬之外，表現更位居主要債券之冠。

路博邁表示，雖然全球高收益債的絕對殖利率水準位於歷史低位，到考量到高收益債中高品質債券的比例上升，以及新的信用週期正在開展的這兩個重要因素，加上投資人將繼續青睞短存續期間資產，預期高收益債利差仍可望進一步收窄斂空間。