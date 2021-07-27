美股道瓊、那斯達克指數26日再創歷史新高，美股有續漲空間嗎？法人表示，短線科技股有望在亮眼財報下接棒，加上拜登刺激計畫推動，類股的輪動將有助多頭行情續揚。

美股近期在亮眼的財報數據激勵投資人信心，26日再創歷史新高。康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭表示，本周為左右美股短線表現的關鍵一周，包括科技業龍頭的特斯拉、AMD、蘋果、微軟、臉書、高通、亞馬遜等將陸續公布財報，非科技業的奇異、UPS、3M、星巴克、波音、麥當勞等都將發布財報，大型企業預期將交出亮眼的營運數字，能否激勵大盤上漲將視龍頭企業對於今年下半年營運展望而定，此外，7月28日聯準會將公布最新利率決策會議結論，若聯準會釋出通膨壓力為暫時性現象，且不急於調整寬鬆貨幣政策的立場，大盤將快速上揚，反之，大盤則易回檔。

富蘭克林證券投顧也表示，美國企業財報即將密集公布，此外，聯準會將召開政策利率會議，預計官員將就縮減購債計畫進行討論但目前還不會做出結論。

根據Factset統計，截至7月23日為止，第二季史坦普500企業獲利預估成長74.2％，較6月底預估63.2％持續上修，可望創下2009年第四季以來最大增幅。富蘭克林指出，在寬鬆環境維持及亮眼財報帶動下，看好美股還有表現空間，以產業來看，去年受到疫情衝擊較大的循環性產業獲利將轉虧為盈，但由於今年以來表現強勢，預期市場焦點將轉向科技等成長股，包括蘋果，超微、高通、微軟等一系列大型科技公司，企業獲利上調將是美股最有力支撐，類股輪動將有助多頭行情續揚。

安聯投信也指出，各國第二季財報預估良好，但就業市場仍有變數，預期聯準會採溫和且循序漸進的縮表方式。儘管近期變種病毒確診數攀升，引發經濟放緩疑慮所壓抑，不過顯然近期財報抵銷疫情擔憂，支撐美股先跌後漲。相關數據顯示，目前庫存回補速度仍跟不上新訂單；就企業獲利表現上，美國第二季企業獲利預估成長72.9％。

展望未來美股走勢，在變數上，安聯投信認為，美國民主黨可能於10月以預算協調程序通過更多財政方案，並搭配加稅措施，但共和黨反對加稅可能限縮其加稅幅度。黃詣庭則表示，強勁基本面為美股最有力的支撐，但本益比居高不下、聯準會貨幣政策混沌不明，短線震盪難免，但由於企業獲利基本面仍佳，即使短線波動升高，中長線多頭格局未見改變。