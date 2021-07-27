電腦周邊設備大廠羅技(Logitech)周二公布上一季較高的營業利益和銷售金額，並表示，沒有看到居家辦公者的需求有衰減。

在截至六月底的第一財季銷售金額按年增加66%，來到13.12億美元，優於去年同期的7.92億美元；非公認會計原則(non GAAP)第一季的營業利益增加逾一倍，來到2.35億美元；淨利為1.86億美元，優於去年同期的8600萬美元。

居家辦公的趨勢以及線上遊戲的興起，持續推進羅技的業績。羅技生產電腦鍵盤、滑鼠、網路攝影機等周邊設備，在疫情期間，隨著居家辦公的需求激增，該公司業績在最近數個月獲得提振。

需求的空前提升，使得羅技五次提高財測指引，公司股價在2020年也上漲了87%。

羅技仍維持了本財年的財測展望，稱非GAAP下的營業利益在8億至8.5億美元之間；稱按照固定匯率計算，全年銷售金額的成長率將與上一財年相當，最高5%或稍低。

瑞士股市交易所在本月稍早表示，羅技在九月開始，將取代Swatch加入藍籌股的瑞士SMI指數。