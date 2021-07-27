台中市長盧秀燕27日表示，一百零九年度首次編列預算兩千萬，台中市運動員表現的很好，超出預算，仍會繼續以實際行動支持。（盧金足攝）

台中柔道楊勇緯奪奧運銀牌，市長盧秀燕大讚「台中之光！」（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市十名運動選手參加東京奧運屢傳捷報，代表我國出賽的台中柔道好手楊勇緯過關斬將，勇奪銀牌，也是代表團首面獎牌；林真豪參賽拿下女子48公斤級第7名，雙雙創下歷史紀錄。市長盧秀燕27日表示，一百零九年度首次編列預算兩千萬，台中市運動員表現的很好，超出預算，仍會繼續以實際行動支持。

台中重視運動發展，自2019年起訂定實施《台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法》，獎勵並肯定選手績優運動表現，於培訓獎助金方面，「全國運動會」績優選手培訓獎助金，以全國運獲金牌選手為例，可按月領取24個月共28萬8000元的培訓獎助金，

盧秀燕今日在市政會議表示，東奧國家代表隊，台中市一共有十位選手代表國家出賽，其中有七位是參加奧運，三位是參加帕運，為國爭光非常了不起，這十位都是台中的市民，楊勇緯在柔道賽項勇奪奧運銀牌，恭喜他為國爭光。

盧秀燕說，台中市為鼓勵選手，養兵千日用在一時，長期的辛苦訓練，就是為了比賽，台中市為獎勵選手，教練們、運動界的人士長期的付出，自2019年起訂定實施《台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法》，獎勵並肯定選手績優運動表現，而且不是運動員得獎才發放獎金，平常就提供培訓補助。

盧秀燕舉田徑好手陳傑為例，一百零八年的全國運動會拿下四百公尺跨欄金牌，寫下六連霸紀錄，共獲得三十萬獎金，每個月資助獎勵，鼓勵運動員經費第一年是用市長預備金，一百零九年度開始首次編列預算兩千萬支出，台中市運動員表現的很好，超出預算，仍會繼續以實際行動支持。

現在正值東奧東京奧運正在舉辦期間，運動局表示，這次參加東奧的台中之光表現亮眼，其中跨欄王子陳傑是繼亞洲鐵人楊傳廣、飛躍的羚羊紀政後，第三位三度進軍奧運的田徑選手；自由車馮俊凱曾創下全運會六連霸的精彩紀錄，也是台灣史上首位入選世界一級職業車隊的選手，是2020國際自由車環台賽亞洲藍衫得主；游泳王星皓在2019夏季世大運奪下我國史上首枚世大運游泳獎牌，更在香港公開賽突破全國紀錄，一舉超越奧運A標，首度進軍奧運殿堂。