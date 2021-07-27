今年上半年進一步惡化，半年來外移人口6.7萬，超過去年全年，移入者僅6千，不到去年一半，上半年淨人口移出高達6萬人，幾乎和去年全年相同。對此，台北市議員羅智強指出，民進黨不停自稱防疫成功，但人民「用腳投票」，顯示台灣根本就是危邦不入、亂邦不居，沒人敢住！

台灣近半年來出現人口大量外移的狀況，羅智強今(27)日在臉書發文指出，民進黨說去年台灣防疫「南波萬」，但是人民用腳投票，移出去的比移進來多出4.5萬人，以人口比例來看，跟「攬炒中」的香港差不多！

羅智強表示，台灣現在的人口情況，是「生不如死」、「入不敷出」，年輕人不敢生，是對自己的未來沒有信心，移入比移出少，是對台灣的未來沒有信心；不要講別人，蔡丁貴呼籲國人「參與國產疫苗三期試驗」，結果自己到美國打了兩劑輝瑞；曹興誠說「疫苗取得只是時間問題」，結果「台灣疫苗看起來不足，所以他也順便在美國打免費的疫苗」；還有民進黨的立委余天，要大家「支持國產疫苗」，自己卻去搶莫德納；更別說鄭文燦黃偉哲說要留手臂給國產疫苗，結果被踢爆國際疫苗早就打好打滿。

最對民進黨的疫苗政策沒信心的恰恰就是民進黨高官，羅智強感嘆，那其他人不敢移入台灣，不也是很合理嗎？