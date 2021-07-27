「桌球教父」莊智淵第5度征戰奧運，以二連勝佳績闖進桌球男單16強，不過他出賽時沒有任何教練協助，已經引發諸多網友不滿，如今又被眼尖網友發現不僅賽程預告被中華奧會遺漏，甚至「僅以圖片預告」，並沒有文字加以描述，引起不少網友留言砲轟。

中華奧會官方臉書通常會在賽前前一晚，更新隔天中華隊選手賽程，不過24日公布的賽程中，卻獨漏莊智淵的賽程，直到莊智淵比賽結束才默默補上，引發大批網友砲轟中華奧會「好意思喔？」沒想到今天（27日），莊智淵將在晚間8點30進行男單16強賽，中華奧會在賽程預告上，僅以圖片顯示莊智淵賽事預告，卻不像其他選手有文字描述，再度引發爭議。

莊智淵先是賽程被中華奧會遺漏，接著賽事預告不像其他選手有文字描述，引發爭議。（圖／中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee臉書）

中華奧會官方臉書發文，會用文字對出賽選手加以描述，像是「期待#王冠閎延續昨日氣勢，按照自己的節奏再創佳績」、「我國首位在奧運出賽的女性拳擊手#陳念琴要登場囉！另有拳擊好手#吳詩儀將首次挑戰奧運擂台，夢想出擊」、「男雙組合#王齊麟#李洋將面對排名世界第一的羽球雙打組合，請所有中華隊友勢必要齊心幫#麟洋配加油」等，卻再度遺漏介紹莊智淵，引發網友不滿。

對此，網友紛紛留言砲轟：「為什麼只有桌球沒標選手名字，為何不平等對待同一個國家的運動員」、「全部都標註名字了，唯獨桌球沒有標註名字，是故意的嗎」、「林昀儒、鄭怡靜、陳思羽、莊智淵桌球四位出戰人員沒名字是嗎？有沒有懶成這種程度」。