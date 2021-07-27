新北市樹林昨（26）日發生一起大貨車追撞垃圾車的事故，所幸駕駛均輕微受傷，不過大貨車撞上後再衝撞路中分隔島，最後撞上1台測速照相機，許多當地網友看到事故照後紛紛歪樓笑說，「感謝學長為民除害」、「好人好報，大家會感謝你的」、「終於有人替我報了一單之仇」。

1名網友在臉書「我是樹林人」發文表示，26日下午在樹人家商外的道路上發生1起大貨車自撞路中分隔島的車禍事故，貨車一側當場穿越分隔道至對向車道，車頭更是直接撞上位在路中央的測速照相機，照片中疑似車主的男子站在路中，背影看似相當無助。

大貨車衝撞路中分隔島，最後撞上1台測速照相機，許多當地網友看到事故照後紛紛歪樓笑說，「感謝學長為民除害」。（翻攝自臉書「我是樹林人」）

大貨車衝撞路中分隔島，最後撞上1台測速照相機，許多當地網友看到事故照後紛紛歪樓笑說，「感謝學長為民除害」。（翻攝自臉書「我是樹林人」）

據三立新聞網報導，大貨車駕駛為38歲藍姓男子，昨日中午從樹林區大安路往新莊方向行駛，行經樹人街口時，疑因未注意到前方垃圾車、資源回收車正執行工作、緩慢行駛，不慎從後方追撞，貨車撞上後在朝路中分隔道撞，導致3車的前後保險桿損壞，所幸駕駛皆無嚴重損傷，酒測值均為0。

不過照片公布後，許多在地網友則笑說，「解救大路同胞，功德無量」、「學長一言不合久撞下去」、「他做了我一直想做的事，勇者」、「終於有人替我報了一單之仇」、「感謝大學長為民除害XD」、「那隻已經不會拍了！撞壞換新的就不知道了」、「好人好報，大家會感謝你的」。