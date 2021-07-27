「玉膳坊月子餐」中央廚房膳安公司2017年發生氣爆，造成12人受傷，火勢還波及附近廠房。受害者之一沸點公司向膳安等公司請求連帶賠償331萬餘元，但高等法院認為氣爆是瓦斯公司的疏失，與膳安公司等人無關，判沸點公司敗訴，可上訴。

膳安公司設在新北市五股區，由大台北液化瓦斯行供應瓦斯、北昕公司改裝廚具，2016年6月7日發生氣爆造成12傷，經調查是瓦斯軟管壓合不牢脫落，導致瓦斯外洩，新北地院遂依公共危險罪判瓦斯行李姓老闆、吳姓員工各拘役40天，都可易科罰金。

沸點公司另提起民事訴訟，主張膳安的廚房房屋是柏韋公司所有，柏韋將全棟出租給恆勵國際人力仲介有限公司，恆勵再將部分轉租給膳安。氣爆意外造成他們公司損失，3間公司應負連帶賠償責任。

沸點公司一審求償431萬2265元，但遭駁回，上訴後縮減請求金額為331萬2265元，但仍被高院駁回。

高院認為，氣爆意外的發生原因，是北昕公司未注意軟管接頭是否牢固，以及瓦斯行員工當天更換鋼瓶後，未檢查瓦斯是否外洩，與膳安等公司設置中央廚房並無因果關係，膳安等公司對北昕、瓦斯行也無監督責任，而沸點已另案對北昕、瓦斯行求償並和解，遂認定沸點在本案請求無理由，判決駁回。