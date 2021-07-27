台灣羽球男雙王齊麟／李洋27日在東京奧運羽球小組賽最終戰，碰上男雙世界第一印尼組合蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon），「麟洋配」苦戰3局，以21比18、15比21、21比17，苦戰51分鐘勝出，目前和印尼組合同為2勝1敗。

此次東奧王齊麟／李洋與印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、英格蘭組合及男雙世界第一的印尼組合蘇卡穆約／吉德翁同組，力拚分組前2晉級淘汰賽。

不過小組賽首戰，「麟洋配」惜敗印度組合，也讓晉級路增添不少難度，昨天小組賽第2戰以直落二拍落英格蘭組合，小組賽前2戰打完戰績1勝1負。最終戰碰上強敵印尼組合，不過過去3度交手「麟洋配」都以敗戰作收，此役不僅要中止對戰連敗也要全力搶勝才有望晉級。

首局「麟洋配」在1比1後連拿6分，之後更將領先優勢擴大至13比6，雖然他們一度出現亂流，被對手追成16平，但「麟洋配」很快回穩，在18平後連拿3分，先下一城。

次局前段戰況膠著，雙方9度戰成平手，但「麟洋配」在追到11平後又被對手連下2分，最終以15比21讓出。決勝局「麟洋配」一下場打出4比1的攻勢，並以11比7的領先優勢進入技術暫停，最終與對手大戰3局後勝出。

小組賽3戰打完，「麟洋配」與印尼組合同為2勝1敗，還需等同組另一場印度（1勝1敗）與英格蘭（2敗）之戰結束後才能知道能否晉級，若印度勝出，3組同為2勝1敗，屆時要比較相關局數和得失分才能確定哪2隊晉級8強。