台灣手搖飲料店眾多，加上天氣熱，三不五時就會買一杯解渴，營養師宋明樺表示，想要聰明喝飲料、避免暴肥，有6大原則必須遵守，包括純茶類優於奶茶、盡量別加料、大珍珠比小珍珠糖少、酸味飲料糖更多、點常溫飲料、少喝純果汁，注意這些就能在喝飲料時，少攝取一些糖量，避免不知不覺變胖子。

營養師宋明樺日前在粉專表示，想喝飲料又不要有太多負擔，首先建議「單純茶類會優於奶茶」，因為奶茶有額外的油脂熱量，因此要喝就喝單純茶類，像是紅茶、綠茶、烏龍茶、青茶都好。

其次，宋明樺指出，買手搖飲料「能不加料就不加」，不論是珍珠、椰果、粉條等，只要有加就有額外熱量。若喜歡吃珍珠的話，「大珍珠比小珍珠的糖量低」，因為珍珠外層裹了滿滿的糖，以表面積來說，大珍珠沾的糖量比小珍珠低很多。

宋明樺也提到「酸味飲料糖更多」，許多人喜歡喝水果系類的飲料，以為比較健康，其實帶有酸味的水果飲料，含糖量更驚人，酸酸甜甜的比較好喝。接著是「少喝純果汁」，許多現榨果汁除了水果本身甜度高、含糖量多以外，還會再額外加糖，甜上加甜更肥。

最後，宋明樺建議點「去冰、常溫的飲料」，因為冰會降低味蕾對糖的感受，冰涼的飲料要感受到相同甜度，就需要添加更多糖。宋明樺也提醒除了手搖飲料外，如果買包裝飲品，記得養成看營養標示中糖量的習慣，越低越好。

對此，網友紛紛留言：「哈，還好我就愛大珍珠，那波霸粉圓應該更好」、「原來小珍珠糖量多啊，長知識了」、「飲料高糖，食物健康最重要」。