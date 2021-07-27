全國疫情警戒自今（27）日起降至二級，降級不解封的指引也提醒民眾防疫不鬆懈。為讓民眾以安全便利的方式添購物資，Uber Eats 今（27）日宣布7月29日起與 7-ELEVEN 展開合作，第一波共有200間門市上線，消費者打開 Uber Eats App 就能選購 7-ELEVEN 近900項商品，包含 CITY CAFE、聯名嚴選、零食飲料、生活雜貨、美妝等品類，30分鐘即可快速收到商品！為慶祝 7-ELEVEN 正式上線，7月29日起至12月31日前首次在 Uber Eats 選購生鮮雜貨外送商品，輸入【711首購】優惠序號，不限最低消費金額即可在 7-ELEVEN 享首購5折優惠（最高折抵100元）。

隨著 Uber Eats 與 7-ELEVEN 的合作啟動，無論是口罩、乾洗手、手部清潔用品、濕紙巾等防疫商品；日常所需的個人護理用品、衛浴用品、家居清潔用品、衛生棉，還是給毛小孩的罐頭和鮮食，甚至是適合送禮傳情的維他命和保健品禮盒，消費者都能在 Uber Eats App 一次購足所需。此外，7-ELEVEN 熱賣的鮮食、CITY 系列現煮咖啡與茶飲、冰品、零食餅乾、超人氣熱壓吐司、友善蔬素食者的天蔬地蔬，以及眾多 7-ELEVEN 獨家聯名餐點等近900項多元商品皆同步上架 Uber Eats，以即時外送服務滿足消費者的購物需求！

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣。（Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真）

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示：「Uber Eats 持續以為消費者打造『最優質經驗的30分鐘隨點即送一站式電商平台』的目標努力，與服務據點密度最高的 7-ELEVEN 合作能滿足消費者對商品多元化以及即時外送服務兩方面的全天候生活需求，讓生鮮雜貨外送服務如虎添翼。7月底上線的200家 7-ELEVEN 門市已經涵蓋離島以外的所有 Uber Eats 服務城市，第三季將增加至600間門市上線，並且力拼一年內達1200間，希望讓每位 Uber Eats 用戶打開 App 就能看到一間 7-ELEVEN。」

7-ELEVEN 表示：「近年來積極布局外送市場迎合新世代消費者的日常生活需求、更觀察到疫情期間 7-ELEVEN 外送訂單量明顯倍增，以就近買、安全付、安心吃成為全民防疫期間值得倚賴的生活服務平台，7月29日起和 Uber Eats 第一波合作搶先在北中南限定200家門市上線，預估一年內有提供外送服務的 7-ELEVEN 門市也將積極導入 Uber Eats 服務，帶給消費者更多獲得 7-ELEVEN 經濟實惠且多元化商品的管道。」