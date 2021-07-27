新北市三峽區五寮保有傳統客庄型態，新北市客家局將投入320萬元，與在地區公所合作，邀請家學者與青年投入地方田野調查，並辦理客庄創生體驗活動，盼增加自在地民眾連結，建造客庄友善公共領域。（客家局提供）

新北市三峽區五寮保有傳統客庄型態，為了活化當地人文歷史和產業，新北市客家局預計在9月成立駐地工作站推動地方創生，投入320萬元，與在地區公所合作，邀請家學者與青年投入地方田野調查，並辦理客庄創生體驗活動，盼增加自在地民眾連結，建造客庄友善公共領域，重現北臺客家第一庄。

新北市客家族群約有64萬人，約佔全市17％，其中三峽沿山地區仍舊維持客家風俗、語言文化，清朝時期的開山撫番政策到日據時期的山地開發，使五寮保有焗腦伯公、揩腦古道等早期開採樟腦的遺址文化，另外五寮也有豐富的山地資源，被譽為「新北竹筍之鄉」，80％居民都有竹筍和山產經驗。

新北市府為完成2030願景工程，將發展三峽五寮客庄文化，以新創生方式帶動產業創新、加強青年培力及引進民間能量發展地方創生，希望結合三鶯地區的藝文觀光發展，創造永續發展的客家聚落。

客家局長林素琴指出，大台北地區沒有明顯的客庄，五寮聚落擁有豐厚的客家人文歷史，希望藉著五寮的優勢打造新北客家農產品牌，活絡在地經濟，將投入經費結合區公所、在地學校、產業界代表，推動社區深耕、青年培力、產業發展3大主題，再舉辦工作坊、論壇、共識營與居民溝通，讓在地人士參與創生事務。

林素琴說，除了進行產官學溝通外，也會結合在地茶葉、山徑大菁、山林竹筍等產業，研擬產業生育成執行計畫，打造有客家特色的街廓廊道，並創造在地品牌，另外設立五寮駐地工作站後，希望串聯在地組織，運用網路行銷及營運管理策略，吸引外界投資帶動經濟，並成立培力工作坊，讓在地青年能夠創生，讓老中青文化傳承不中斷。