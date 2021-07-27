松助開發建設前後任董事長江受宏、許定宇、總經理王盛禾，2015年宣稱和日本松下集團合作在北市蓋「松下國賓」小豪宅，明知資金有問題，但江在任職銀行的友人嵇相君建議下，以不實的合建契約，向元大銀行詐貸1億250萬元，台北地檢署27日依違反《銀行法》等罪起訴4人。

松助開發2015、2016年間，宣稱與日商松下營造合作，在北市中山北路推出「松下國賓」，不久，松助開發傳出跳票、破產事件，遭主管機關命令解散。

曾在元大銀行擔任放款部門經理的嵇相君，突然主動向檢調單位自首，承認他當年因友人松助開發董事長江受宏急需資金調度，建議可趁利用與地主合建「松下國賓」，需要先貸款支付地主履約保證金名義，向銀行獲得高額貸款。

檢調發現，松助開發原本只需支付10位地主共約2500萬元履約保證金，卻在2014、2015年製作不實合建契約，把保證金拉高到1億250萬元，元大銀行承貸後，松助將款項挪為他用。

檢方調查時，原本自首犯罪的嵇相君突改口否認犯行，但檢方不採信他說詞，依違反《銀行法》等罪起訴嵇相君、松助開發當時董事長江受宏、前董事長許定宇、總經理王盛禾4人。