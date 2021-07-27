日本隊桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠，在昨（26）晚擊敗大陸勁敵，成功拿下日本史上首面奧運桌球金牌，也讓20歲的伊藤美誠一夕爆紅，成為新一代的桌球女神，她的IG也被翻出，伊藤美誠的私服照全曝光，可愛程度不輸「國民女兒」福原愛。

伊藤美誠面對大陸對手猛攻，仍冷靜地與大她12歲的搭檔水谷隼應戰，兩人扛住落後2盤的劣勢，上演奇蹟大逆轉，風光為日本拿下首面桌球金牌，也讓20歲伊藤美誠人氣翻漲，伊藤美誠也成為「新一代桌球女神」，擔任該場賽事球評的福原愛也開心送祝福。

日本桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠擊敗大陸勁敵，拿下日本史上首面奧運桌球金牌。（圖／達志影像）

而伊藤美誠的IG也跟著曝光，儘管她還沒更新奪金牌的感言，但伊藤美誠的私服照早已融化一票網友，放下桌球拍、換下運動服的伊藤美誠，私下模樣超仙，頂著小圓臉、留著一頭長髮的她相當可愛，伊藤美誠的私服穿搭相當俏麗、有型，而當伊藤美誠穿起日本傳統和服，更是相當知性、狂噴仙氣。

年僅20歲的伊藤美誠成為日本桌球的新希望，人氣狂飆的她，形象和聲量撼動福原愛在日本桌球界的地位。反觀福原愛，面對日本氣走大陸拿下金牌，擔任球評的她鼓掌大讚比賽精采「實現了所有桌球人的夢想」，又說「能夠勝大陸隊奪金，真像是做夢一般！」由於福原愛日前頻在微博發聲，她也因此遭部分大陸網友冷嘲熱諷，慘遭出征、留言狂酸。