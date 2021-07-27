大陸宮廷劇風潮帶紅眾多影星，其中，擔任《延禧攻略》女主角「魏瓔珞」的女星吳謹言，乘著作品的高收視率爆紅，終於突破8年來的演藝瓶頸，成為一線紅星，照理說演藝路應是越來越順，不料她不僅演技被批評，還接連爆出耍大牌風波，引發官媒央視注意，連原本訂下的電影也被臨時換角，錯失成為「林青霞第二」的機會。

吳謹言人紅是非多，自演「魏瓔珞」爆紅後，她的一舉一動都是關注焦點，之前接戲被質疑演技配不上名氣，只會瞪大眼睛跟嘶吼，譏她根本是「Angelababy 2.0」，但更嚴重的，是她被耍大牌風波纏身，嚴重影響形象，原先準備進軍電影圈，敲定演出由得獎電影《老砲兒》的導演管虎所執導的《八佰》，背景是1937年爆發的中日淞滬會戰，當時女童軍楊惠敏冒著生命危險將國旗送到上海「四行倉庫」，愛國故事感動無數人，吳謹言就被相中飾演楊惠敏，值得一提的是，1976年，年僅22歲的林青霞，也演過這個角色，表現亮眼，成為她的代表作之一。

原本敲定吳謹言擔任《八佰》的女主角楊惠敏，也已拍好了預告片，沒想到在開鏡當天，劇組與媒體都到位，但遲遲等不到吳謹言到場，才知她無預警被換角，楊惠敏一角改由《甄嬛傳》的「祺嬪」唐藝昕飾演，吳謹言就這樣錯過成為林青霞接班人的機會。

據悉，吳謹言除了耍大牌流言外，也盛傳她得罪了大陸廣電總局，下令各大公司「慎用」，官媒央視還以「魏瓔珞耍大牌，入戲太深還是藝德不夠」為題發表長文，內容表示藝人言行該嚴謹，不當的行為、言語一旦曝光，雖不至於毀了演藝生涯，但「至少在今後發展道路上必定會留下品行不良的深刻烙印」。