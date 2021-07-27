尋求奧運衛冕的大陸女排，如今光是晉級8強態勢都越來越危險了！首役爆冷慘敗給土耳其的大陸女排，27日迎戰強敵美國，大陸終以27比29、22比25、21比25苦吞2連敗，想要晉級奧運女排8強，29日迎戰ROC(俄羅斯奧委會)必須全力搶勝。

揮別前役不敵土耳其陰霾，大陸女排首局跟美國一路糾纏，雙方更打成25比25平手，可惜美國率先突圍，以29比27拿下首局；接下來兩局，大陸隊仍然守不住美國主攻手喬丹湯普森的猛攻，只能無奈接受2連敗命運，繼續尋求首勝到來。

美國以喬丹湯普森攻下全場最高34分表現最佳，米雪兒哈克蕾也有15分，喬丹拉森12分；刻意把右手腕綁上夾板帶傷奮戰的大陸女排隊長朱婷貢獻18分，可惜仍然無法挽回大陸隊頹勢，李瑩盈也拿11分，大陸總教練郎平只能繼續調整。

大陸女排在這次東京奧運分在預賽B組，目前0勝2敗跟阿根廷並列墊底，接下來大陸隊將跟ROC、義大利與阿根廷交手，畢竟奧運女排將取分組前4晉級8強，大陸隊想要晉級8強，接下來面對ROC與義大利其中1戰非贏不可，否則晉級態勢更艱難。