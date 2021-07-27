侯姓婦人日前遇到詐騙集團，騙徒以假檢警的手法先騙取她20萬元新台幣，而後騙徒食髓知味，竟再威脅要求侯婦需再交付57萬元。警方獲報將計就計，到場埋伏，逮捕從桃園南下取錢的20歲謝姓車手。

湖內警分局阿蓮分駐所27日表示，51歲侯婦20日報案，稱日前遭到詐騙集團以「假檢警」手法詐取20萬元，之後，騙徒竟持續以電話聯繫她，並語帶威脅口氣，要求需再交付57萬元。

侯婦不堪其擾，向家人提及此情形，發現自己上當，之後在員警提議下，佯裝配合提款指示，與騙徒約定22日付款。警方準備玩具紙鈔給侯婦，交付給車手，警方到場埋伏，順利逮捕取款車手。

此名謝姓車手落網後供稱，他當天從桃園乘坐高鐵南下取錢。因缺錢花用，在友人介紹下，加入此詐騙集團。當警方將謝嫌帶回派出所偵訊時，謝嫌見到包裹內取出的竟是一大疊玩具紙鈔，當場傻眼。他向員警表示，相當後悔，真的「歹路不可行」。警方詢後，全案依詐欺罪移送橋頭地方檢察署偵辦。

詐騙湖內車手高鐵詐欺罪