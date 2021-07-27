需求有望回溫，支撐周一國際鐵礦石反彈；因中國市場鋼鐵價格走升，令煉鋼利潤提升，投資人預期能提振鐵礦石需求，進而支撐價格溫和反彈，結束連續3個交易日跌勢。
周一(26日) 62%國際鐵礦石價約漲0.5%，65%國際鐵礦石價約漲0.5%，58%國際鐵礦石價約漲0.7%；英國鐵礦石約漲0.7%；美國鐵礦石約漲0.5%。
大連期交所9月鐵礦石期約跌4.6%，近月焦煤約漲0.8%，焦炭約跌1%；上海期交所近月螺紋鋼約漲0.7%，熱軋板捲約漲0.9%，不鏽鋼約漲1.1%。(商品行情網)
需求有望回溫，支撐周一國際鐵礦石反彈；因中國市場鋼鐵價格走升，令煉鋼利潤提升，投資人預期能提振鐵礦石需求，進而支撐價格溫和反彈，結束連續3個交易日跌勢。
周一(26日) 62%國際鐵礦石價約漲0.5%，65%國際鐵礦石價約漲0.5%，58%國際鐵礦石價約漲0.7%；英國鐵礦石約漲0.7%；美國鐵礦石約漲0.5%。
大連期交所9月鐵礦石期約跌4.6%，近月焦煤約漲0.8%，焦炭約跌1%；上海期交所近月螺紋鋼約漲0.7%，熱軋板捲約漲0.9%，不鏽鋼約漲1.1%。(商品行情網)
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