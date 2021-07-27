這次東京奧運已經開幕第四天了，許多比賽都快速來到重頭戲，世界各國的獎牌數也不斷往上升，其中大陸和地主國日本都有相當亮眼的表現，中華隊也在今天為止拿下2銀2銅的成績(截至7/27日中午)，更可貴的是其中不乏年輕選手，19歲的跆拳道女子好手羅嘉翎和桌球小將林昀儒就是代表。

不過今天在奧運場上要帶大家來看這位年僅13歲的巴西小將，她是巴西滑板選手李爾(Rayssa Leal)，以13歲6個月年齡在女子滑板街式賽奪銀，成為獲得奧運獎牌最年輕巴西選手。也是奧運史上過去85年來獲獎牌最年輕選手，比女子滑板街式賽金牌得主13歲11個月的西矢椛小4個月。

13-year-old Rayssa Leal 🇧🇷 takes home the silver in women's street skateboarding and becomes the youngest Brazilian Olympic medalist in history. 🙌 pic.twitter.com/TeAwo6Dc62 — theScore (@theScore) July 26 2021

這也讓外界驚呼，如此小的年紀就能站上奧運舞台，並且還能拿下如此高的成績，也打破奧運史上高懸85年來的紀錄，相信在這次東京奧運後大家都會記得她的名字。值得一提的是奧運不乏18、19歲已成年的年輕運動員，所以年僅13歲的李爾相當不簡單。

李爾在比賽結束後說她很高興，因為能夠代表所有女孩，包括沒進入決賽的兩位隊友，以及在巴西玩滑板的其他女孩，她說：「我實現了站在這裡比奧運的夢想，我們可以證明滑板不僅是男孩的運動」。看出她小小年紀就有強大企圖心，而滑板也是首次列入奧運項目，前一天巴西男子選手霍夫勒(Kelvin Hoefler)也在街式賽奪銀。

她之所以年紀輕輕就能比奧運，是因為她11歲時就已成為巴西冠軍，同年她也成為世界巡迴賽最年輕奪冠選手，並在2019年世錦賽奪得亞軍，如此豐功偉業造就了她站上世界舞台的機會，也藉這一次東京奧運讓世界看見巴西的滑板實力，甚至改變外界的刻板印象，讓大家了解女生玩滑板同樣很厲害！