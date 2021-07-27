大陸國家市場監管總局等7部門26日聯合印發《關於落實網路餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，從保障勞動收入、保障勞動安全、維護食品安全、完善社會保障、優化從業環境、加強組織建設、矛盾處置機制等7個方面對網路餐飲平台提出要求。

例如在保障勞動收入方面，要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準，且不得將「最嚴演算法」作為考核要求。在通過「演算法取中」等方式下，合理確定訂單數量、準時率、線上率等考核要素，適當放寬配送時限。

根據大陸《華商報》報導，在保障勞動安全方面，則要求完善平台訂單分派機制，優化配送路線，合理確定訂單飽和度，降低勞動強度。加強交通安全教育培訓，引導督促外賣送餐員嚴格遵守交通法規。

針對大陸官方祭出新政策，大陸外送平台巨頭美團回應，將堅決貫徹和落實指導意見，繼續積極改進，提升行業就業品質；餓了麼則表示，堅決擁護並將認真遵守意見要求，圍繞騎士安全、騎士健康、騎士收益、騎士保障等方面進行方案制定，在有關部門的指導下積極行動落實。目前，騎手職業傷害保障等相關工作已在緊密籌備中。