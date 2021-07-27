7月26日是中國奧運代表隊的「失金日」，跳水男子雙人10米台、乒乓球混雙組合許昕／劉詩雯、女子蝶泳100米、舉重女子55公斤級、體操男子團體賽等奪金熱門，止步銀銅，一如體操男團賽後檢討：「對不起，我們接受一切批評」。大陸「半月談」微信公眾號27日以〈痛失金牌時，我們應該對運動員說些什麼？〉為題，強調「金牌從來都不是唯一目的，奮力拼搏才是奧運會，才是體育運動真正的底色。」

「半月談」微信公眾號消息，26日東京奧運賽讓無數中國人遺憾惋惜。

跳水男子雙人10米台決賽中，中國組合曹緣／陳艾森因小失誤以1.23分的分差惜敗英國組合摘得銀牌。 26日晚間，乒乓球混雙組合許昕／劉詩雯遭遇逆轉，以3：4負於日本組合水谷隼／伊藤美誠，獲得銀牌，錯失大陸國球首金。 同一天，女子蝶泳100米差0.05秒與金牌失之交臂；舉重女子55公斤級決賽，中國選手因1公斤之差被反超惜敗獲得銀牌，而體操男子團體賽的分差也在毫釐之間。

半月談指，不到最後一刻，誰也無法預言結果，這恰恰是奧運的魅力、是體育競技的魅力。必須明白，選手眼中的對手，不僅是奪走金牌的「敵人」，更值得學習、總結經驗教訓。大家更要對運動員多一分理解和支持，無論結果如何，只要努力過就都是好樣的。金牌從來都不是唯一目的，奮力拚搏才是奧運會，才是體育運動真正的底色。

半月談引述中國選手張雨霏賽後說的：「哪怕拿不了第一，也不會讓對手贏得輕鬆，一定要爭一爭，我可以輸，但絕對不會認輸。中國健兒很棒！」

澎湃新聞報導，作為東奧體操單項第一場決賽，中國體操男子團體2016年里約奧運會拿到銅牌，這次所有人都想拿回金牌。又一次拿到銅牌，肖若騰說：「我們接受一切的批評，然後繼續改進繼續加油。」接下來還有男子全能和各個單項比賽，仍會全力挑戰。

「有時候也想擺平心態，但是到了比賽又有跟訓練不一樣的東西。所有的結果我們也想過，想過比賽會非常艱難。我們還年輕，還會繼續努力。」 接受一切批評，繼續改進。按照賽程，7月28日晚，男子全能決賽登場，肖若騰、孫煒此前預賽分以第3、4名成績入圍決賽。