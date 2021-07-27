宜蘭縣大同鄉、南澳鄉位處偏遠，宜蘭縣政府推動免費營養午餐須耗費不少運輸與人事成本，縣府向中央爭取，獲得5858萬餘元補助，其中用在擴建大同國小的中央廚房補助1500萬元，新建南澳高中廚房3500萬元，再由2校供餐給當地學校，以提供更好的營養午餐品質。

宜蘭縣政府教育處指出，推動「偏鄉學校中央廚房計畫」，目標是讓偏鄉學童享有和都會區同等的飲食照顧、提升食材供應一致性與穩定性，執行策略及方法包括新（擴）建中央廚房、食材聯合採購，以及補助設備、人力薪資及運費。

經縣府專案向教育部爭取動支中央特別統籌分配稅款，教育部核定補助5858萬7000元，且是全額補助，縣府無須編列配合款，宜蘭縣有大同國小、南澳高中等11所偏鄉學校獲補助改善。

教育處長王泓翔指出，偏鄉學校其實都有午餐廚房，但規模不同，以大同國小跟南澳高中為例，原本的廚房沒辦法大量供餐，透過提升營養午餐設備，再加上群組合作，讓偏鄉可享受更好的營養午餐。

王泓翔表示，經設備升級後，大同國小可就近提供松羅、樂水分校，以及大同國中營養午餐，共4所學校；南澳高中的中央廚房可提供南澳鄉全鄉9所學校，兩原鄉有近2000名學生受惠。

新（擴）建中央廚房以及各校廚房設施設備改善，預計明年底完成。縣長林姿妙表示，縣府為了強化偏鄉營養午餐品質，向中央提報擴建廚房等，盼工程如期如質完工，並落實營養午餐督導及稽核，讓學童吃得安心、家長放心。