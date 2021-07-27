高雄顏姓女子在臉書社團「我是高雄人」張貼「散布假消息開罰300萬起…實際散布病毒開罰0元起哦！」不實訊息，員警網路巡邏查獲，轉由高雄地檢署偵辦。偵查時顏女坦承犯、態度良好，檢方認定她一時失慮，予以緩起訴處分，但得寫悔過書、參加法治教育。

經查，顏姓被告明知任何人不得散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，

顏女5月27日在家裡用手機上網，先擷取一張中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的照片，再到「我是高雄人」社團留言表示「散布假消息開罰300萬起；可能散布病毒（未戴口罩）開罰3000起；實際散布病毒（有症狀趴趴走）開罰0元起哦！」，藉以散播有關新冠肺炎COVID-19流行疫情不實訊息，遭警方網路巡邏查獲。

高雄地檢署防疫處理小組接獲警方報告立即介入處理，檢方認為，群組之多數成員都能看見顏女張貼的不實訊息，足生損害於多數民眾接受新冠肺炎流行疫情訊息的正確性。顏女行為已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，對於散布疫情謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

檢方考量顏女並無前科，因一時失慮誤蹈法網，念其犯後坦承犯行，犯後態度亦佳，為啟自新而為緩起訴處分。顏女也配合寫下悔過書，未來還得參加法治教育。

檢方呼籲，對於來源不明或未經證實之疫情資訊亦勿隨意散播或轉傳，若有疑慮可打防疫專線1922或向各地衛生單位洽詢。