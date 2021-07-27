今（27）日起降為二級警戒，新北市長侯友宜上午前往板橋區湳興市場視察人流狀況，同時關心日前遭不配合管制婦人攻擊的管制人員，對於攤商積極配合防疫表達肯定與感謝。

侯友宜表示，雖疫情稍有減緩趨勢，但傳播力仍不可輕忽，經多方評估，考量新北為疫情熱區，目前仍應以防疫為重，針對市場及夜市部分，決定維持相同管制措施，並持續依疫情狀況滾動調整。

另對日前有民眾拒絕配合管制措施並攻擊管制人員案件，侯友宜嚴正譴責，強調疫情是最大敵人，須全民一心共同配合才能有效防堵，防疫工作相當辛勞，雖導致諸多不便，仍請大家以防疫為優先，體諒最前線的管制人員，一同對抗疫情。

市場處表示，市場為民生消費第一線，為防堵社區傳播鏈，防疫管制相當重要，目前持續實施出入口管制、實聯制、手部消毒、佩戴口罩、量體溫等基本防疫措施，並維持人流管控、宣導安全社交距離、禁止試吃及攤商每日自主健康管理，後續也將持續依疫情最新變化調整相關作為。

市場處指出，遇不配合且經勸導仍不改善者，將依傳染病防治法第67條處以6萬以上30萬以下罰鍰，呼籲消費者應主動配合，共同防疫。