台北市內湖區的約翰紅茶一名員工確診，北市府透過疫調發現，其父親為美國在台協會（AIT）油漆工，已打過兩劑BNT疫苗但仍確診，目前AIT已有12名相關人員遭匡列。看了此案疫調過程，國民黨立委李德維表示，結果令人感到心酸又氣憤，原來整個AIT早已完整施打兩劑BNT疫苗，總算證實資深媒體人趙少康先前的爆料。

趙少康6月5日在臉書指出，朋友的台灣朋友在AIT工作，告訴他，一個月前AIT的老美都打了從美國運來的輝瑞BNT疫苗，顯示老美覺得台灣很危險，自己運疫苗來打，且怕台灣員工傳染給老美，所以也給台灣人打，只是不知道有沒有附帶送幾劑給總統蔡英文打？他也質疑，老美可以私下運疫苗來打，不需給衛福部長陳時中核准？

如今一名AIT台籍油漆工確診，李德維今（27）日在臉書表示，這名台籍油漆工確診後的疫調，結果卻令人既心酸，又氣憤！原來早在今年四、五月間，整個AIT，包括台籍僱員都已經完整施打兩劑BNT疫苗，總算證實了早先資深媒體人趙少康先生的爆料。

輝瑞／BNT疫苗。（示意圖／達志影像）

李德維說，平心而論，美國乃至於任何國家照顧自己駐外館處的人員，他都認為天經地義，如果台灣行有餘力也該當如是；但令他心酸的是，回想今年四、五月間，四月台灣還在歌舞昇平，任何對於疫苗不足的示警與呼籲都像「狗吠火車」，包括行政院長蘇貞昌、他的同事、民進黨立委王定宇委員等人，甚至暗示「疫苗無用」，或宣稱「不急」，結果同一時間，人家AIT早就悄悄空運直送疫苗，保護自家人。

他接著說，令他氣憤的是，到了五月疫情爆發，AIT員工陸續接種完兩劑BNT了，幾乎同樣一批民進黨公職民代，又在抹紅抹臭BNT，王定宇說BNT「連香港人都不願意打」，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說「BNT是中國製造」，他本人也曾行文檢舉偽造台大醫院高淑芬副院長宣稱「BNT有兩種」的假訊息，但早已被綠營朋友廣為引述轉傳。

反觀台灣呢？李德維直指，還在「錯誤政策」，與「永不罷手的可恥官宣」夾擊下重症瀕危。